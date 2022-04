Fußball: TSV Landsberg bewirbt sich für die Regionalliga

Aktuell liegt der TSV Landsberg auf dem sechsten Platz der Fußball-Bayernliga. Jetzt reichen die Landsberger die Bewerbungsunterlagen für die Regionalliga beim Verband ein.

Zehn Bayernligisten und die drei Drittligisten TSV 1860 München, FC Würzburger Kickers und Türkgücü München, das nach dem Insolvenzantrag laut DFB-Spielordnung als Absteiger in die vierte Spielklasse feststeht, haben fristgerecht zum Stichtag (8. April, 12 Uhr) ihre Bewerbungsunterlagen zur Teilnahme an der Regionalliga Bayern (Saison 2022/2023) beim Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingereicht. Auch der TSV Landsberg hat seine Unterlagen eingereicht, gibt der Verband in einer Pressemitteilung bekannt.

„Die Regionalliga Bayern ist und bleibt eine attraktive Spielklasse, die ambitionierten Klubs auf dem Weg nach oben, jungen Zweitvertretungen von Profiteams sowie regionalen Spitzenklubs gleichermaßen eine sportliche Heimat bietet", erklärt Jürgen Faltenbacher, Vorsitzender der BFV-Zulassungskommission und BFV-Schatzmeister. "Dass sich gleich zehn Bayernligisten in unserer Spitzenliga sehen, belegt das eindrucksvoll. Wir gehen selbstredend davon aus, dass alle Klubs, die ihre Bewerbung eingereicht haben, auch ihre Hausaufgaben erledigen und – wie stets in der Vergangenheit auch – mit Augenmaß planen, auch wenn es vonseiten des Verbandes keine wirtschaftliche Leistungsprüfung gibt“, erklärt Jürgen Faltenbacher.

Vereine müssen für die Regionalliga bestimmt Kriterien erfüllen



Neben der sportlichen Qualifikation müssen die Vereine auch die Zulassungsvoraussetzungen des BFV erfüllen, um für die bayerische Spitzenliga zugelassen zu werden. Bereits im März hatten alle 20 Regionalligisten ihre Bewerbung abgegeben. Mitte Mai verschickt die Zulassungskommission der Regionalliga Bayern nach Prüfung der Unterlagen die Zulassungsbescheide – vorbehaltlich der sportlichen Qualifikation – an die Vereine.

Der TSV Landsberg belegt in der Bayernliga Süd aktuell den sechsten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsplatz zwei beträgt neun Punkte, bereits weit enteilt ist Tabellenführer Hankofen, der mit 61 Punkten 14 Zähler mehr hat als Landsberg. Am Samstag erwarten die Landsberger den FC Gundelfingen ab 14 Uhr im 3C-Sportstadion, am Dienstagabend ist dann den Spitzenreiter Hankofen zum Nachholspiel zu Gast (Beginn 18.30 Uhr). (lt)

