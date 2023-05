Fußball

vor 34 Min.

Fußball: TSV Utting wird für die kleinen Fehler bestraft

Plus In der Fußball-Abstiegsrunde der Kreisliga und Kreisklasse kassiert Utting eine Niederlage. Der TSV Rott dreht das Spiel. Für Schondorf sieht es schlecht aus.

Unterdießen kam gegen Penzing nicht zum Zug. Bereits in der 13. Minute ging Penzing durch gekonntes Ausspielen der Abwehr in Führung. Unterdießen verpasste trotz einer vielversprechenden Torchance den Anschlusstreffer. Penzing gab weiterhin den Ton an und ließ Unterdießen wenig Spielraum für weitere Chancen. Die Partie endet mit einem verdienten 3:0.

60 Minuten lang konnte Utting in Oberweikertshofen gut mithalten. Nach dem 0:1-Rückstand konnten die Gäste etwa 15 Minuten später wieder ausgleichen. „Dann hat sich aber doch die Technik und das Tempo von Oberweikertshofen durchgesetzt“, so Uttinger Pressesprecher Michael Kellerer. Utting machte zu viele kleine Fehler und die wurden von den Hausherren direkt bestraft. „Das Ergebnis hätte auch noch höher ausfallen können. Es waren insgesamt drei Pfostenschüsse bei Oberweikertshofen dabei“, so Kellerer.

