Fußball

12:34 Uhr

Fußball: Vermeintlich leichte Aufgabe für Jahn Landsberg

Plus Jahn Landsberg tritt als Spitzenreiter der Kreisliga-Meisterrunde beim Schlusslicht an. In Unterdießen steigt das Landkreis-Duell in der Fußball-Abstiegsrunde.

Von Margit Messelhäuser

Drei Spiele, sieben Punkte: Die Ausbeute der FT Jahn Landsberg in der Kreisliga-Meisterrunde kann sich sehen lassen. Da sollte Schlusslicht Maisach den Jahn-Fußballern kein Bein stellen können. In der Abstiegsrunde steht diesmal ein Landkreisderby in Unterdießen an.

Von der Papierform her sollte es eine klare Angelegenheit werden: Spitzenreiter Jahn Landsberg – noch ohne Niederlage – ist bei Schlusslicht Maisach zu Gast, das noch auf den ersten Sieg wartet. Für die Jahnler läuft es bislang perfekt in der Meisterrunde Gruppe B, nun darf man die Aufgabe am Sonntag, ab 15 Uhr, nur nicht auf die leichte Schulter nehmen.

