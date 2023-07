Fußball

vor 32 Min.

Fußball: VfL Kaufering kassiert eine ärgerliche Niederlage

Plus Der dünne Kader macht sich beim VfL Kaufering bemerkbar. Gegen Unterhaching II wäre für das Landesliga-Team dennoch mehr drin gewesen. Am Samstag steht das nächste Heimspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem ganz dünnen Kader musste der VfL Kaufering sein zweites Landesliga-Spiel gegen Unterhaching II bestreiten und das rächte sich am Ende. Mit 2:3 unterlagen die Kauferinger Fußballer - besonders ärgerlich, da mehr drin gewesen wäre. "Jetzt müssen wir ordentlich regenerieren, dann geht es am Samstag schon wieder zu Hause gegen Karlsfeld", blickte Trainer Christian Feicht nach der Partie gleich wieder nach vorne.

Unter anderem Daniel Rimmer und Patrick Feicht mussten verletzt aussetzen, das schwächte die Kauferinger arg, da ja auch Maximilian Muha aus einer Krankheit kam und Manuel Wolf fehlte. In der ersten Halbzeit, so Feicht, waren die Hachinger auch die aktivere Mannschaft. In der 8. Minute ging die Spielvereinigung durch ein Eigentor der Kauferinger in Führung und legte in der 34. durch einen Elfmeter nach. "Das sind quirlige Spieler und wenn man dann einen falschen Schritt macht, gibt es eben Elfmeter", schilderte Feicht die Situation. Die Gastgeber ließen sich die Chance nicht nehmen und stellten vor der Pause noch auf 2:0 (34.).

