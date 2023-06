Fußball

Fußball: Viel Arbeit für den neuen Coach des VfL Kaufering

Plus Der VfL Kaufering bereitet sich auf das zweite Jahr in der Fußball-Landesliga vor. Trainer Christian Feicht hat für die neue Saison klare Ziele vor Augen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem sehr guten 6. Platz hat der Aufsteiger VfL Kaufering seine erste Saison in der Fußball-Landesliga abgeschlossen. Jetzt steht ein Umbruch an: Nicht nur mehrere Leistungsträger haben den VfL verlassen, auch auf dem Trainerstuhl gab es einen Wechsel. Christian Feicht ist der neue Mann an der Seitenlinie, der optimistisch in die neue Runde geht – mit klaren Zielen vor Augen.

Dass sich Christian Feicht beim VfL Kaufering wohlfühlt, merkt man im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das Umfeld ist super, es ist ein familiäres Klima, schon viele sind so lange dabei“, sagt Feicht und nennt stellvertretend für viele andere Beate Krauter, die „gute Seele der Mannschaft“. Bislang läuft für ihn alles nach Wunsch.

