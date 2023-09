Fußballer des SV Reichling arbeiten an ihrem Spielglück

Trainer Hermann Schöpf will mit seinem dem SV Reichling gegen Apfeldorf den ersten Saisonsieg feiern. Er spielte schon vor 80.000 Zuschauern und hatte das Angebot, als Trainer nach Asien zu gehen.

Hermann Schöpf hat im Landkreis viele Spuren im Fußball hinterlassen. Der frühere Jugendnationalspieler trainierte unter anderem den VfL Denklingen in der Bezirksliga. Viele Kicker betreut und betreute der 56-Jährige auch am DFB-Stützpunkt in Issing, der inzwischen in Landsberg und Kaufering beheimatet ist. Aktuell steht er beim SV Reichling an der Seitenlinie. Bislang läuft es noch nicht rund für den Club aus dem Süden des Landkreises. Im Gespräch äußert sich der Mineralwassersommelier zu den Ursachen, eigenen Erfolgen und einem Jobangebot als Fußballtrainer in Asien.

Dass Schöpf nun in Reichling an der Seitenlinie steht, hat auch damit zu tun, dass er einen Getränkemarkt in Pflugdorf betreibt. „Natürlich kenne ich die Leute in den umliegenden Vereinen und Reichling hat einen Trainer gesucht. Angedacht war, dass im Winter 2022 anfange, das hat dann aber nicht gepasst. Später habe ich dann zufällig einen Vertreter des Vereins noch mal getroffen und wir sind wieder ins Gespräch und doch noch zusammen gekommen und ich habe den Club vergangenes Jahr übernommen.“

Bei Reichling fehlten viele Spieler wegen Urlaub zu Saisonbeginn

Am Sonntag ab 15 Uhr will Schöpf im siebten Saisonspiel endlich den ersten Sieg einfahren. Gegner ist Apfeldorf, das zwar in der Tabelle noch hinter Reichling steht, aber immerhin schon einen Sieg bejubeln konnte. Die Reichlinger sind die Remiskönige in der A-Klasse 5. Vier Mal teilten sie sich bislang die Punkte mit dem Gegner. Darunter war auch ein 4:4 gegen Issing. „Uns fehlt aktuell das Spielglück, das wir in der vergangenen Saison hatten. Gegen Jahn Landsberg II wurden uns beispielsweise zwei Tore aberkannt. Hinzu kam, dass zu Saisonbeginn viele Spieler im Urlaub waren.“

Das Saisonziel sei, besser als in der vergangenen Spielzeit abzuschneiden, so Schöpf. Da wurde die Aufstiegsrunde zur Kreisklasse knapp verpasst. „Wir arbeiten hart und diszipliniert, um wieder Erfolg zu haben. Ich denke, das Ziel ist noch zu schaffen. Der Kader ist jetzt wieder komplett. Die nächsten Spiele werden es zeigen.“

Was war Ihr größter Erfolg?

„Das ist zum einen der Aufstieg mit dem VfL Denklingen in die Bezirksliga 2018, als ich damals kurzfristig eingesprungen bin. In der Winterpause stand der Verein noch auf Rang neun. Zum anderen ist es ein Erfolg mit der U14 der Münchner Löwen in der Saison 1994/95. Der Nachwuchs von Bayern München war damals Seriensieger. Wir konnten sie ohne große Einzelspieler aber mit viel Teamgeist besiegen. Im späteren Endspiel um die Stadtmeisterschaft mussten wir leider viele Spieler an den Verband für einen Lehrgang abstellen und die Bayern nicht. Wir haben dann verloren.“

Was war Ihre bitterste Niederlage?

„Die brutalste Niederlage habe ich mit der deutschen U15 erlebt. Wir haben in Wembley vor 80.000 Zuschauern verloren. Geärgert hat mich auch, dass unser Jahrgang 1967 nicht für gut genug befunden wurde, um für die Qualifikationsspiele zu Europa- und Weltmeisterschaft gemeldet zu melden. Dabei haben wir die Niederländer, Schotten und andere Nationen in Tests besiegt. U18-Nationaltrainer war damals Berti Vogts.“

Reichlings Trainer spielte mit Sohn von Franz Beckenbauer in einem Team

Was war Ihr kuriosestes Erlebnis?

„Das war das Endspiel um die süddeutsche Meisterschaft mit der U14 des FC Bayern München. Wir waren nicht schlechter als der VfB Stuttgart, lagen zur Halbzeit aber schon 3:0 hinten, haben danach noch einen Treffer kassiert und dann komplett aufgemacht und sind nach vorn gestürmt. Wir haben tatsächlich noch gewonnen. Das war damals sogar der Bild-Zeitung einen Bericht wert, weil aus deren Sicht der Umschwung mit der Einwechslung von Franz Beckenbauers jüngstem Sohn Stephan gelang.“

Warum wurden Sie Trainer?

„Ich musste wegen eines Unglücks im Freibad mit 22 Jahren als Spieler aufhören.“ Unbekannte hatten ihn vom Beckenrand gestoßen und Schöpf krachte mit dem Kopf gegen die Betonkante. „Ich habe dann in Fürstenfeldbruck die Chance bekommen, Trainer der B-Jugend und A-Jugend zu werden. Ich wurde reingeschubst und hatte Erfolg. Deswegen bin ich dabeigeblieben. Später bin ich zum Nachwuchs von 1860 gewechselt.

Würden Sie gerne ein Profi-Team trainieren?

„Ich hatte das Angebot von Horst Köppel, mit ihm nach Asien zu gehen und dort zu arbeiten. Das wäre sicher eine tolle Erfahrung gewesen, war aber wegen der familiären Situation zu dem Zeitpunkt nicht möglich.“ Köppel hat in der Bundesliga unter anderem Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund trainiert und ging später nach Japan. Obwohl Schöpf die A-Lizenz besitzt, entschied er sich gegen den Berufseinstieg als Fußballtrainer. „Auch bei den großen Clubs war das Einkommen als Jugendtrainer so, dass man davon keine Familie ernähren konnte und es heute noch schwieriger habe ich den Eindruck, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte. Am Ende ist für mich nicht die Liga entscheidend, in der ich eine Mannschaft trainiere, sondern dass es Spaß macht und sich das Umfeld an Absprachen hält.“