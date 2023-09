Fußball

Fußballer des TSV Landsberg II hoffen in Kreisliga auf sechs Punkte

Gleich zwei Partien stehen für Trainer Sebastian Baumert und den TSV Landsberg II in die Kreisliga an.

Plus Der TSV Landsberg II ist in der Kreisliga gleich doppelt gefordert. Der FC Weil, der FC Penzing und der MTV Dießen brauchen dringend Punkte.

Von Christian Mühlhause

Gleich zwei Heimspiele absolviert die Reserve des TSV Landsberg in der Fußball-Kreisliga innerhalb von vier Tagen, darunter ein Landkreis-Derby. Dießen, Weil und Penzing hoffen derweil, ihre bislang eher magere Punkteausbeute aufbessern zu können.

Am vergangenen Wochenende ließ der TSV Landsberg II im Kampf um die Tabellenspitze zwei Punkte beim FC Penzing liegen, der in der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich erzielte. Daheim gegen Oberweikertshofen II soll es am Samstag ab 16 Uhr besser laufen. Die Gäste haben ihr bislang einziges Auswärtsspiel verloren. Am 3. Oktober empfängt Landsberg, das in fünf Spielen zehn Punkte holte, ab 15 Uhr den FC Weil, dem bisher nur ein Sieg in fünf Spielen gelang.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

