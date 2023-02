Fußballer im Kreis Zugspitze diskutieren neuen Modus

Plus Im Kreis Zugspitze testen die Fußballer einen neuen Spielmodus. Vor der zweiten Runde im Frühjahr wird eine Zwischenbilanz gezogen.

Die erste der zwei Phasen im neuen Spielmodell im Fußballkreis Zugspitze ist gespielt. Zeit für eine Halbzeitbilanz. Die zog Kreisspielleiter Heinz Eckl bei einer Tagung der Arbeitsgruppe aus Vereins- und Verbandsvertretern, die dieses Pilotprojekt gemeinsam auf die Beine stellte.