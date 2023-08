Fußball

vor 36 Min.

Fußballer sorgen in den A-Klassen für eine Torflut zum Saisonauftakt

Plus In den Spielen der A-Klassen Zugspitze landen einige Landkreis-Teams einen Kantersieg. Geltendorfs Trainer ist aber trotz sieben Treffern nicht zufrieden.

Besser hätte es für die zweite Mannschaft der FT Jahn Landsberg nicht laufen können: Mit einem 6:0-Kantersieg gegen den SV Reichling feierte man in der Gruppe 5 einen Saisonstart nach Maß. „Wir haben uns vorgenommen, das Jahn-Stadion zur Festung zu machen, der erste Schritt dazu ist uns gelungen“, freute sich Jahn-Trainer Predrag Vuletic. Insgesamt sei der Sieg auch in dieser Höhe verdient gewesen. „Wir haben einige Spieler, die auch in der ersten mittrainieren, davon profitieren wir natürlich“, so Vuletic. Habe man es in den Vorbereitungsspielen versäumt, die Tore zu machen, so „haben meine Jungs diesmal alles richtig gemacht“.

Über mangelnde Tore konnten sich die Zuschauerinnen und Zuschauer des Auftaktspiels zwischen Schwabhausen und Schondorf nicht beklagen: Insgesamt acht Tore fielen in dieser Partie – einen Sieger gab es am Ende aber nicht. Trotz der vielen Tore spielte sich das meiste in dieser umkämpften Partie allerdings im Mittelfeld ab. Nach der Pause wurde es zudem ruppig, beide Mannschaften wollten einen Fehlstart verhindern. Bitter für Schwabhausen war die Verletzung von Martin Neugebauer, der nun im Sturm vermutlich erst mal fehlen wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .