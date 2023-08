Fußball

vor 58 Min.

Fußballerinnen aus der Region treten zum Länderspiel an

Zum „Länderspiel“ trat eine Auswahl an Fußballerinnen aus der Region (rote Trikots) gegen ein US-Team an. Foto: Messelhäuser

Plus Ein College aus den USA schickt sein Fußball-Team auf Europareise. Auch in Dießen macht die Mannschaft zu einem Freundschaftsspiel Station.

Von Margit Messelhäuser

Es ist schon einige Jahre her, da war bereits eine College-Mannschaft aus den USA in Dießen zu Gast. Damals, 2016, spielten die Landesliga-Frauen des MTV Dießen gegen die Baylor Bears, vor Kurzem kam es erneut zum „Länderspiel“ am Ammersee. Diesmal traf eine Auswahl mit Spielerinnen aus der Region auf das Team der Catholic University of Washington – und wie schon vor rund sieben Jahren war es ein Erlebnis für beide Teams.

Nach wie vor hat Nico Weis, Trainer der Dießener Fußballerinnen, Kontakt zum Österreicher Arthur Arh. „Er organisiert die Sportreisen“, erklärte Weis – und sorgte dafür, dass die Mannschaft aus den USA wieder an den Ammersee reiste. „Wir sind eine gute Woche in Deutschland und haben hier sehr viel Spaß“, berichtete Nancy Placid, die Mutter einer US-Spielerin. Mehrere Eltern hatten ihre Mädchen auf dieser Europareise begleitet, feuerten sie an und machten Erinnerungsfotos.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen