Fußballerinnen des FC Hofstetten steigen in ihrer ersten Saison auf

Vor zwei Jahren kickten die Frauen des FC Hofstettens noch in der Freizeitrunde und konnten dort zum Abschluss noch den Meistertitel feiern. Vergangene Saison 2023/2024 wagte die Mannschaft den Schritt in den Ligaspielbetrieb. In der Hinrunde mussten die Fußballerinnen noch etwas Lehrgeld zahlen.

In der A-Klasse wurden Unachtsamkeiten doch schneller bestraft als in der Freizeitrunde zuvor und so wurden die Spiele oft knapp verloren. Nach der Winterpause hatte die Mannschaft jedoch den sprichwörtlichen Lauf. Offensichtlich fruchtete die Vorbereitung von Trainer Philipp Wiedemann. Die Frauen gewannen fast alle ihrer Spiele, sogar gegen den bis dahin unangefochtenen Spitzenreiter SC Huglfing. Bis zum letzten Spiel war sogar der sportliche Aufstieg möglich. Beim entscheidenden Spiel, dem Derby gegen die FT Jahn Landsberg, versagten jedoch die Nerven. Wenn auch zunächst enttäuscht, blickten die Fußballerinnen doch auf eine gelungene Premierensaison zurück. Die Frauen konnten auch immer mehr Fans begeistern, die am Spielfeldrand „ihre Mädels“ anfeuerten.

Hofstetten rückt für andere Fußballmannschaft nach in die Kreisklasse

Vor einigen Tagen kam dann die Anfrage, ob der FC Hofstetten nächstes Jahr in der Kreisklasse spielen wolle. Ein anderer Verein verzichtete auf den Aufstieg und den freien Platz könne nun der FCH einnehmen. Nach etwas Bedenkzeit nahmen die Frauen des FC Hofstettens dieses „Angebot“ gerne an. Eine Erfolgsgeschichte – von der Freizeitliga nunmehr sogar in die Kreisklasse. Um auch in der Kreisklasse Fuß fassen zu können, starten die Frauen demnächst in die Vorbereitung. Das Trainergespann Philipp Wiedemann und Steffi Strobl hat sich schon einiges einfallen lassen. Weitere fußballbegeisterte Frauen und Mädchen sind beim FC Hofstetten gerne gesehen und können sich beim Verein melden. (AZ)