Fußballerinnen des MTV Dießen müssen Saisonstart verschieben

Groß war die Vorfreude bei den Fußballerinnen des MTV Dießen auf das erste Punktspiel in der Bezirksoberliga gewesen. Doch dann kam alles anders. Wenige Tage vor der Partie, die am Samstag in Dießen stattfinden sollte, kam die Absage. Bis zum Freitag versuchte MTV-Trainer Nico Weis eine Lösung zu finden - die Zuschauer, die den MTV unterstützen wollten, sahen am Ende ein Freundschaftsspiel Dießen gegen Dießen. Wie es dazu kam.

„Der Verband hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erklärt Nico Weis im Gespräch mit unserer Redaktion. Am Mittwoch sei die Nachricht gekommen, dass die Partie verschoben wird, da der Gegner Langengeisling am selben Tag ein Pokalspiel austrägt. „Es handelt sich um den Kreispokal, da tritt ein Bezirksoberliga-Team eigentlich nicht an.“ Das war die erste Ungereimtheit, dass wegen eines Pokalspiels ein Punktspiel verschoben wird, das sei ihm auch neu, so Weis.

Für das Pokalspiel wird kein Ersatztermin gefunden

Damit nicht genug, denn der Pokal-Gegner von Langengeisling kam aus einem nur 25 Kilometer entfernten Ort. „Da sollte man doch leicht einen Termin unter der Woche finden“, sagt Weis, doch er erhielt die Nachricht, dass sich die Teams nicht auf einen Ausweichtermin einigen könnten. Am Donnerstag signalisierte Langengeisling, das Punktspiel bei ihnen am Sonntag austragen zu können - doch auch das hat sich am Abend wieder zerschlagen. „Ärgerlich ist das Ganze, weil wir eigentlich für Samstag ein Testspiel gegen Kaufbeuren geplant hatten, das der Verband wegen des Saisonstarts abgesagt hatte“, so Weis.

Dann versuchte er den ganzen Freitag über noch schnell einen Testspielgegner zu finden, „die letzte Absage kam gegen 21.30 Uhr“, sagt Weis resigniert. Also blieb nur ein Spiel untereinander. „Natürlich war bei allen der Frust groß, aber das Gute am Fußball ist ja, dass bereits am nächsten Wochenende das nächste Spiel ansteht. Dann starten wir eben in Eching in die Saison“, so Weis. Interessant sei auch der vom Verband angesetzte Nachholtermin: Es ist der 30. November. „Da weiß eigentlich jeder, dass man hier nicht mehr spielen kann“, kommentiert er dies und rechnet damit, dass die Partie erst im Frühjahr 2025 stattfindet.