Fußball

vor 49 Min.

Fußballkreis Zugspitze: In den Kreisklassen fehlen noch die Favoriten

Nach der Auftaktniederlage gelang Rott (rote Trikots) zu Hause ein deutlicher Sieg gegen Fuchstal, das als Schlusslicht der Kreisklasse 8 in den dritten Spieltag geht.

Plus Durch die neue Einteilung im Fußballkreis Zugspitze kommt es zu spannenden Partien. In den A-Klassen machen einige Teams bereits auf sich aufmerksam, eine Klasse höher ist vor dem dritten Durchgang noch vieles offen.

Von Karlheinz Fünfer

Nimmt man die Ergebnisse der zweite Runde der Fußballer im Kreis Zugspitze und Augsburg zum Maßstab, so könnte es in den Kreisklassen 7 und 8 eine äußerst spannende Saison geben. Kein beim Auftakt siegreiches Landkreisteam konnte erneut einen Dreier einfahren. Dafür trumpften in der Kreisklasse 8 Rott und Issing, zum Auftakt noch schwer gebeutelt, zu Hause mit deutlichen Erfolgen auf.

