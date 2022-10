Fußball

12:07 Uhr

Fußballkreis Zugspitze: Plätze in der Meisterrunde sind hart umkämpft

Der TSV Landsberg II (weiße Trikots) hat den Sprung in die Meisterrunde bereits geschafft. Der FC Weil darf sich noch Hoffnungen machen.

Plus Im Fußballkreis Zugspitze stehen nur noch zwei Spieltage in der Herbstrunde an. Einige Mannschaften aus dem Kreis Landsberg können sich noch Hoffnungen machen.

Von Karlheinz Fünfer Artikel anhören Shape

Wer darf als ein Team auf den ersten drei Plätzen im Frühjahr in die Meisterrunde einziehen und wer muss sich den Klassenerhalt über die Abstiegsrunde sichern? Diese Frage beschäftigt noch viele Mannschaften aus dem Landkreis im Spielbereich Zugspitze vor den letzten zwei Runden der Herbstserie. Im bisher üblichen Modus bleiben die Spielgruppen Augsburg. Hier steigt in der Kreisklasse Süd zwischen Kleinaitingen und der Reserve des VfL Kaufering das Topspiel der Vorrunde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .