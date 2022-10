Fußball

Fußballkreis Zugspitze: Wer folgt Scheuring in die Meisterrunde?

Plus Der TSV Landsberg II hat gute Chancen, im Fußballkreis Zugspitze das Ticket vorzeitig zu lösen. Auch der MTV Dießen kann liegt gut im Rennen.

Einmal geht auch die schönste Serie zu Ende. Nach zehn Siegen vom Start weg musste Scheuring in der Fußball-A-Klasse 5 gegen den Lokalrivalen Schwabhausen die ersten Minuspunkte einstecken. Der FCS hat sich trotzdem als erstes Landkreisteam für die Meisterrunde in seiner Klasse qualifiziert. Nachziehen können diesmal zwei weitere Mannschaften aus dem Landkreis: der TSV Landsberg II in der Kreisklasse 7 und Finning in der A 5. Für wesentlich mehr Landkreismannschaften steht jetzt schon der Gang in die Abstiegsrunde fest oder wird sich diesmal vollziehen.

