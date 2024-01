Fußballvereine im Kreis Zugspitze stimmen gegen Modell-Projekt

Plus Mit dieser Saison endet im Fußballkreis Zugspitze das Modell-Projekt. Die Vereine stimmen für die Rückkehr zum alten Modus, was erhebliche Auswirkungen hat.

Kreisspielleiter Heinz Eckl hatte es schon vermutet: Die Fußballvereine im Kreis Zugspitze haben sich gegen eine Fortsetzung des neuen Spielmodells ausgesprochen. Am Ende fiel die Abstimmung eindeutig aus – und hat erhebliche Auswirkungen auf die neue Saison.

Zum Saisonende endet auch die zweijährige Testphase des neuen Spielmodells. Nach der Vorrunde waren die Teams in Auf- und Abstiegsrunden eingeteilt worden, doch vor allem die zweite Saisonhälfte war bei den Vereinen selten gut angekommen (LT berichtete). Die Abstimmung über eine Fortführung fiel nun auch klar aus. Von 213 stimmberechtigten Vereinen enthielten sich nur 28 ihrer Stimme. Für eine Rückkehr zum alten System sprachen sich 173 Vereinsvertreter aus, zwölf wollten den neuen Modus beibehalten.