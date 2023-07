Fußball

vor 50 Min.

„Gebrauchter Tag“ für Fußballer des VfL Kaufering und eine Hiobsbotschaft

Plus Die Landesliga-Kicker des VfL Kaufering kassieren Niederlage gegen den Bezirksligisten Kaufbeuren. Mehrere Spieler kämpfen mit Verletzungen. Einer muss ins Krankenhaus.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Im dritten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison in der Fußball-Landesliga hat es den VfL Kaufering erwischt: Beim Bezirksligisten SpVgg Kaufbeuren trafen die Kauferinger zwar dreimal, unterlagen aber dennoch 3:4. Doch nicht die Niederlage tut Kaufering weh: Wieder hat sich ein Spieler verletzt.

„Es war das, was man einen gebrauchten Tag nennt“, fasst Kauferings Trainer Christian Feicht die Partie in Kaufbeuren zusammen. Zwar gingen die Kauferinger durch Niklas Neuhaus in Führung (22.), doch dieser fiel später verletzt aus. „Er ist auch im Krankenhaus, ich hoffe, er fällt nicht lange aus“, so Feicht. Der Bruder des Bundesligaspielers Florian Neuhaus hat sich bereits zum Leistungsträger des Landesliga-Teams entwickelt. Damit nicht genug, denn noch vor dem Spiel hatte Feicht weitere Absagen verkraften müssen. Maximilian Muha und Florian Bucher sowie Fabian Schwabbauer sagten verletzt ab, Michael Hasche zog nach dem Aufwärmen zurück. Doch das alles soll keine Ausrede sein. „Es war auch kein gutes Spiel“, sagt Feicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen