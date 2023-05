Fußball

22.05.2023

Gegnerischer Trainer entschuldigt sich nach der Partie beim SV Reichling

Plus In der Abstiegsrunde der A-Klasse sichert sich Prittriching II mit gutem Timing den Klassenerhalt. Reichlings Trainer ist sauer und Greifenberg dreht nach der Pause auf.

Artikel anhören Shape

Viele spannende Duelle sahen die Zuschauer in der Abstiegsrunde der A-Klasse. Prittriching bewies gutes Timing. Reichling konnte sich aufgrund des Verhaltens des Gegners kaum über den Sieg freuen und Greifenberg erzielte sechs Tore in der zweiten Halbzeit.

Mit einem Lucky-Punch in der 90. Minute schaffte Prittriching II gegen den SV Erpfting den Klassenerhalt. Beide Teams zeigten ein gutes und ambitioniertes Spiel. Man sah beiden Mannschaften an, dass sie gewinnen wollten. Trotz der vielen guten Kombinationen und Angriffen beider Teams, gab es auf beiden Seiten wenig Torchancen. Mit dem 1:0-Siegtreffer in der Schlussminute machte Prittriching gegen den Tabellenführer alles klar.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen