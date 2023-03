Genau der richtige Auftaktgegner für Denklingen

Plus Der VfL Denklingen ist mit der Vorbereitung auf die restlichen Spiele in der Fußball-Bezirksliga sehr zufrieden. Das soll sich im ersten Punktspiel auszahlen.

Für den VfL Denklingen beginnt das Jahr 2023 in der Fußball-Bezirksliga gleich mit einem ganz wichtigen Spiel. Im Kampf um den Klassenerhalt ist Schlusslicht Großhadern zu Gast. VfL-Trainer Markus Ansorge ist dieser Knaller zum Auftakt ganz recht.