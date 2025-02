Gruppe Ammersee/FFB hat viele neue Fußball-Schiedsrichter

Ausgesprochen erfolgreich verliefen der Neulingskurs und auch die Prüfung für die Schiedsrichtergruppe Ammersee/FFB: Alle 28 Teilnehmenden haben bestanden, meldet Gruppenlehrwart Wolfgang Klotz und werden schon bald ihre ersten Fußballspiele leiten.

Angemeldet hatten sich unter anderem Kandidaten vom FC Emmering, SV Mammendorf, SC Weßling, SC Wörthsee, DJK Schwabhausen, TSV Türkenfeld und SC Egling. „Es gab dieses Mal auch eine enorme Bandbreite beim Alter, die Spanne reichte von 13 bis zu 52 Jahren“, erklärt Wolfgang Klotz, der die Gruppe wie immer mit großem persönlichem Engagement und reichlich Fachwissen durch den „Regel-Dschungel“ führte. Unterstützt wurde er durch die Spitzenschiedsrichter der Gruppe. Obmann Christian Erdle: „Beim Neulingskurs bringt sich immer die ganze Gruppe in die Ausbildung ein, nicht nur während der einzelnen Lehrgangsabende, sondern auch nachher bei der Betreuung. Das war auch dieses Mal wieder so und dadurch bekommen die Nachwuchsschiris immer genügend Praxiswissen mit auf den Weg.“

Neue Schiedsrichter werden intensiv betreut

Sobald die Ausrüstung angekommen und die Einweisung in den Umgang mit dem Elektronischen Spielberichtsbogen (ESB) erfolgt ist, geht es los. „Zu unserem bewährten Vorbereitungsprogramm gehört schließlich noch ein Tandem-Spiel“, berichtet Neulingsbetreuer Julius Egen-Gödde. „Dabei steht jedem unserer Nachwuchs-Referees ein erfahrener Schiedsrichter aus der Gruppe direkt auf dem Platz zur Seite.“ Bei den ersten eigenen Saisonspielen betreuen dann feste Paten die Jung-Schiris. Der weitere Weg in den Spielbetrieb kann schnell gehen: Aus dem Neulingskurs 2024 haben sich bereits Absolventen für die anstehende Rückrunde im Herrenbereich qualifiziert – innerhalb nur eines Jahres. „Eine großartige Leistung und perfekte Motivation für unseren Nachwuchs in diesem Jahr“, so Christian Erdle. (AZ)