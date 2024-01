Gruppe Schongau ehrt langjährige Fußball-Schiedsrichter

Bei der Jahresabschlussfeier blickt der Schiedsrichter-Obmann der Gruppe Schongau auf Erfolge zurück. Doch die Fußballer stehen auch vor Schwierigkeiten.

Im Gemeindezentrum Sachsenried fand traditionell die Jahresabschlussfeier der Schiedsrichtergruppe Schongau statt. Höhepunkt war auch diesmal die Auszeichnung der langjährigen und verdienten Fußball-Schiedsrichter.

GSO Michael Kögel erinnerte in seinem Rückblick an die besonderen Momente des Jahres 2023, das mit einem gruppeninternen Schiedsrichterassistentenlehrgang begann. Aufgrund der positiven Resonanz und des enormen Bedarfs an ausgebildeten Linienrichtern wird eine solche Schulung auch in diesem Jahr wiederholt werden. Kögel wies in seiner Rede auf den seit Längerem bestehenden massiven Schiedsrichtermangel hin, dem nur durch viel Engagement begegnet werden könne.

Hohe Teilnehmerzahl beim Neulingskurs

In diesem Zusammenhang hob er auch das Patensystem lobend hervor. Bei diesem Modell leitet ein erfahrener Schiedsrichter gemeinsam mit einem Neuling ein Spiel und kann seine Expertise direkt auf dem Spielfeld weitergeben. Besonders erfreulich war auch die hohe Teilnehmerzahl beim Neulingslehrgang, nach dem 21 Schiedsrichter-Anwärter erfolgreich ihre Prüfung absolvierten. Kögel dankte hier insbesondere dem Lehrteam um Lehrwartin Monika Horne.

Des Weiteren zeige, laut Kögel, die Modifikation der monatlichen Pflichtversammlungen erste Erfolge, wobei nun mehr Wert auf interaktive und aktivierende Methoden und Elemente gelegt wird. Dennoch werde auch an den niedrigen Teilnehmerzahlen der omnipräsente Schiedsrichtermangel sichtbar. Daran schloss auch Gerhard Kirchbichler (Bezirk Oberbayern) in seiner Rede an. Zudem, so Kirchbichler, werde der Ton auf dem Spielfeld rauer, es häuften sich Berichte von tätlichen Übergriffen auf Schiedsrichter, welche die Problematik verschärfen würden. Umso mehr appellierte er an die Durchsetzungsfähigkeit und Standhaftigkeit der Ehrenamtlichen.

Seit 50 Jahren als Schiedsrichter aktiv

Im Anschluss stand die Ehrung verdienter Kolleginnen und Kollegen für deren jahrelangen Einsatz an und denen Obmann Michael Kögel besonder dankte. Geehrt wurden: Simon Krystkowiak (10 Jahre), Monika Horne und Michael Schmid (20 Jahre), Patrick Völkers, Peter Strobl und Robert Wexenberger (25 Jahre), Markus Schwenk (30 Jahre), Andreas Dollinger, Hermann Keil und Franz Golda (40 Jahre), Richard Burkart und Wolfgang Reize (50 Jahre).

Der Dank ging auch an den Obmann: Sein Stellvertreter Martin Holzhauser dankte Michael Kögel im Namen aller Schiedsrichter für dessen unermüdlichen und jahrelangen Einsatz für die Schiedsrichtergruppe Schongau. Traditionell sammeln die Schiedsrichter ihre Einnahmen von einem Wochenende für einen guten Zweck, in diesem Jahr ging das Geld an eine Familie aus Bad Bayersoien, die massiv vom Hagelunwetter im August getroffen wurde. Für Unterhaltung sorgte eine von Michael Schmid moderierte Abwandlung der Fernsehshow „Wer wird Millionär?“, in der sich die Fragen um Anekdoten der Schiedsrichter aus der vergangenen Saison drehten.