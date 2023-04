Heimspiel für Jahn Landsberg in der Fußball-Kreisliga

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-Kreisliga Zugspitze gibt es erneut kein Landkreisderby. Gelingt Jahn der erste Dreier nach der Winterpause?

Dass Jahn Landsberg auf ein Derby verzichten muss in der zweiten Hälfte im Fußball-Kreis Zugspitze war nach der Gruppeneinteilung klar. Dafür haben Trainer Marcel Graf und sein Team in der Aufstiegsrunde bereits den Klassenerhalt sicher. Anders sieht es für Penzing, Utting und Unterdießen aus: Sie müssen um den Verbleib in der Kreisliga kämpfen, nehmen sich aber auch diesmal nicht gegenseitig die Punkte ab.

Mit einem Unentschieden sind die Jahnler in die Meisterrunde B der Kreisliga gestartet – und Trainer Marcel Graf war mit dem Auftreten seines Teams sehr zufrieden. Vor allem die Disziplin, die seine Spieler an den Tag legten, und das Umsetzen der taktischen Vorgaben hatte ihm gefallen.

In der Vergangenheit trennten sich die Teams oft unentschieden

Das wird nun auch gegen den FC Wildsteig/Rottenbuch nötig sein (Samstag, 15 Uhr). In der Vergangenheit endeten die Partien fünf Mal unentschieden, Wildsteig konnte bislang aber einen Sieg mehr als Landsberg einfahren – eine gute Chance, die Bilanz auszugleichen.

Einzig der FC Penzing startete mit einem Sieg in die Abstiegsrunde C – Utting und Unterdießen kassierten je eine Niederlage. Diesmal geht es für die Penzinger gegen den SV Mammendorf, der sich gegen Utting durchgesetzt hatte. Zum Kellerduell kommt es in Oberweikertshofen, dort ist Unterdießen zu Gast: Beide Teams starteten mit einer Niederlage und liegen mit einem Zähler am Tabellenende. Utting hingegen profitiert von seinen sechs Bonuspunkten (Platz drei), muss jetzt aber in Eichenau nachlegen, will man diesen Platz nicht an den Gastgeber abgeben, der nach seinem Sieg gegen Unterdießen nur einen Zähler weniger hat.

In der Abstiegsrunde finden alle Partien am Sonntag, ab 15 Uhr statt.