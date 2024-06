Fußball

vor 17 Min.

Hilfseinsatz ist für den FC Weil wichtiger als das Fußballspiel

Plus Das Rückspiel zwischen Weil und Peiting II in der Fußball-Relegation wird wegen des Wetters verlegt. Doch nicht der schlechte Platz ist an der Absage schuld.

Von Margit Messelhäuser

Zahlreiche Spiele in allen Fußball-Klassen wurden am Wochenende abgesagt, auch zwei Landkreis-Teams, die in der Relegation stehen hat es erwischt: Der Dauerregen hat den Spielplan komplett durcheinander gebracht. Doch während bei den meisten Partien der unbespielbare Platz ausschlaggebend ist, hat die Verlegung des Rückspiels zwischen dem FC Weil und dem TSV Peiting II einen anderen Grund, an dem aber auch das Wetter schuld ist.

Bereits am Samstag hatte Jahn Landsberg mitgeteilt, dass das Rückspiel der zweiten Mannschaft am Sonntag gegen Farchant/Oberau verlegt werden muss. Die Absage kam kurz nach der des FC Weil. Eigentlich hatten Trainer Andreas Schaudt und sein Team am Samstagnachmittag in Peiting den Klassenerhalt in der Kreisliga klarmachen wollen. Doch daraus wurde nichts. "Wir kommen aus dem Ort gar nicht mehr raus", beschrieb Schaudt im Gespräch mit unserer Redaktion die Hochwasserlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen