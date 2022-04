Fußball

vor 17 Min.

Hofstetten und der TSV Landsberg II geben sich keine Blöße

Die Spitzenteams der A-Klasse 7 zeigten sich auch am vergangenen Spieltag treffsicher.

Plus In der Fußball-A-Klasse 7 scheinen die Aufstiegsplätze bereits vergeben zu sein. Für die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg dauert das Spiel etwas zu lang.

In Sachen Aufstieg scheint sich in der Fußball-A-Klasse 7 nicht mehr viel zu ändern: Sowohl der Spitzenreiter FC Hofstetten als auch der Tabellenzweite TSV Landsberg II geben sich bislang keine Blöße. Beachtlich dabei die bisherige Bilanz des Spitzenreiters: In 21 Spielen gab es für Hofstetten bislang nur ein Unentschieden und eine Niederlage – daran konnte auch der FC Scheuring trotz einer guten Leistung nichts ändern.

