Holt sich der MTV Dießen den Titel in der Fußball-Kreisklasse?

Holt sich der MTV Dießen am letzten Spieltag noch den Meistertitel und schafft den direkten Aufstieg in die Kreisliga? Nur mit einem Heimsieg und Schützenhilfe kann der Sprung an die Tabellenspitze gelingen.

Plus In der Meisterrunde der Kreisklasse kann Dießen den direkten Aufstieg schaffen - braucht aber Schützenhilfe. Auch für den VfL Kaufering II steht ein echtes Endspiel an.

Von Margit Messelhäuser

Es bleibt auch am letzten Spieltag spannend für die Fußball-Teams aus dem Landkreis Landsberg. Unter anderem geht es für den MTV Dießen um den Meistertitel, auch Finning hat rechnerisch noch Chancen, endlich den Aufstieg direkt zu schaffen. Andere Teams müssen noch auf den Relegationsplatz hoffen.

Aufstieg in die Kreisliga Der MTV Dießen steht kurz vor dem zweiten Aufstieg in Folge: Die Relegation hat das Ammersee-Team in der Gruppe C bereits sicher. Für den Titel reicht es aber nur, wenn Unterammergau gegen Bad Kohlgrub nicht über ein Unentschieden hinauskommt und der MTV seinerseits das Heimspiel gegen Oberau gewinnt – das Hinspiel hatte Dießen 0:3 verloren, da ist Revanche angesagt.

