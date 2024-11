Im Derby zwischen Kaufering II und Hurlach gibt es einen klaren Sieger

In der Fußball-Kreisklasse Augsburg kam es zum Abschluss der Herbstrunde zum Derby zwischen dem VfL Kaufering II und der SG Hurlach/Obermeitingen. Das war am Ende eine klare Sache für die Gastgeber Kaufering. „Wir haben von dem, was wir uns vorgenommen hatten, nichts auf den Platz gebracht“, sagte Hurlachs Trainer Tom Kneifel nach der 0:3-Niederlage. „Zuletzt hatten wir einige unglückliche Niederlagen hinnehmen müssen, diesmal war sie aber absolut verdient“, so sein Fazit. Wie zuletzt musste er einige Ausfälle kompensieren. „Das hat meist gut geklappt, aber diesmal ging es eben nicht mehr.“ Statt der angestrebten 18 Punkten geht es jetzt mit 15 in die Winterpause, aber „das können wir auch verschmerzen“.

Finning Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hurlach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis