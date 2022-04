Fußball

vor 52 Min.

Im Fußballkreis Zugspitze wird es in der Kreisklasse 4 richtig spannend

Plus Sowohl am Tabellenende als auch an der Spitze geraten Fußball-Teams aus dem Kreis Landsberg in Bedrängnis. In anderen Klassen sind dabei schon jetzt Vorentscheidungen gefallen.

Von Karlheinz Fünfer

Wie fast jedes Jahr nimmt die Saison in den einzelnen Spielklassen einen ganz unterschiedlichen Verlauf. So sind in der A 7 der Meistertitel, das Recht zur Relegation und die Abstiegsfrage fast schon entschieden. Äußerst spannend bleibt es dagegen in der Kreisklasse 4 mit dem Brust-an-Brust-Rennen zwischen Unterdießen und Wildsteig/Rottenbuch sowie einer großen Anzahl von Mannschaften, die die Relegation noch erwischen kann. Das Topspiel geht außerhalb des Landkreises in Erling/Andechs über die Bühne. Die Gastgeber als Rangzweiter und Spitzenreiter Dießen streiten sich in einem vorgezogenen „Endspiel“ um die Führung in der A 5.

