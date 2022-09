Fußball

vor 19 Min.

Im Fußballkreis Zugspitze wird schon der Halbzeitmeister ermittelt

Plus Durch den neuen Modus endet die Hinrunde bereits. Ein Landkreisteam hat den Titel schon. Im Kreis Augsburg stecken die Fußballer noch mitten in der Vorrunde.

Von Karlheinz Fünfer Artikel anhören Shape

In den Klassen des Spielbereichs Zugspitze wird an diesem Wochenende bereits weitgehend die Vorrunde abgeschlossen. Ungewöhnlich früh. Aber durch den neu eingeführten Austragungsmodus besteht eine Gruppe maximal noch aus acht Mannschaften. Diese wetteifern darum, wer nach Abschluss der Rückspiele in die Meisterrunde kommt oder in die Abstiegsrunde muss.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

