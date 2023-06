Fußball

14:22 Uhr

Im Jubiläumsjahr meldet der TSV Utting sein Fußballteam ab

Plus Vor Kurzem feiert Utting ein Fußballfest gegen den TSV 1860 München II. Jetzt muss das Team abgemeldet werden. Für den Abteilungsleiter ist es „ein Schlag ins Gesicht".

Von Margit Messelhäuser

Was für eine Nachricht: Am Dienstagmorgen teilt Heinz Eckl, Spielleiter im Fußball-Kreis Zugspitze mit, dass der TSV Utting seine erste Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet habe. Wie es dazu kommen konnte und wie es in Utting weitergeht – unsere Redaktion hat bei den Beteiligten nachgefragt.

In diesem Jahr feiert der TSV Utting sein 100-jähriges Bestehen. Für die Fußballer wird es ein bitteres Jubiläum: Erst folgt der Abstieg aus der Kreisliga in der Relegation, dann mit dem Spiel gegen die „jungen Löwen“ vor über 200 Zuschauern ein wahres Fußballfest – und nur zwei Tage später mit dem Rückzug der ersten Mannschaft ein echter Tiefpunkt. „Es war für mich ein Schlag ins Gesicht“, sagt Uttings Abteilungsleiter Walter Dumpich. Vor zehn Jahren hatte er das Amt übernommen, da „stand die Fußballabteilung ähnlich da“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion.

