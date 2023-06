Im Kreis Zugspitze stehen die Fußballgruppen für neue Saison

Im Fußball-Kreis Zugspitze wird zum zweiten Mal nach dem neuen Modus gespielt. Die vorläufige Einteilung der Gruppen steht fest.

Das erste Testjahr ist beendet im Fußball-Kreis Zugspitze. Ein weiteres wird es noch geben, ehe die Vereine entscheiden, ob man beim neuen Modus bleibt oder zum alten zurückkehrt. Die Einteilung der Gruppen für die erste Runde steht bereits.

Während die Fußballer spätestens nach den Relegationsspielen in die Sommerpause gehen konnten, ging die Arbeit für Kreisspielleiter Heinz Eckl noch weiter. Er erstellte die Gruppen für die neue Saison. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Einteilung, wie Eckl betont, die Einspruchsfrist müsse noch abgewartet werden. Fix ist der Start in die neue Runde am Wochenende 12./13. August. Beendet wird die erste Runde am 12. November, vorbehaltlich Nachholspielen.

Hier die Gruppen mit Mannschaften aus dem Kreis Landsberg .

Kreisliga/Gruppe 2: MTV Dießen, TSV Altenstadt, SV Ohlstadt, TSV Peißenberg, TSV Peiting, SV Polling, WSV Unterammergau, FC Wildsteig/Rottenbuch.

Gruppe 4: TSV Landsberg II, FC Penzing, FC Weil, FC Aich, VSST Günzelhofen, SV Mammendorf, TSV Moorenweis, SC Oberweikertshofen II.

Kreisklasse/Gruppe 7: TSV Finning, FC Hofstetten, SV Igling, FC Issing, SV Prittriching, TSV Utting, TSV Türkenfeld.

Gruppe 8: SV Fuchstal, SV Kinsau, TSV Rott, SV Unterdießen TSV Burggen/Bernbeuren, SV Hohenfurch, TSV Peiting II, SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien.

A-Klasse/Gruppe 1: SC Egling, TSV Geltendorf, FC Greifenberg, SV Prittriching II, FC Scheuring, TSV Schondorf, DJK Schwabhausen, TSV Türkenfeld II.

Gruppe 5: Apfeldorf, VfL Denklingen II, SG Dettenschw./Thaining, SV Erpfting, Issing II, Jahn LL II, SG Lengenf./Stoffen, Reichling.

Gruppe 7: FSV Eching, TSV Hechenwang, TSV Herrsching, SV Inning, SC Pöcking II, SG Söcking/Starnberg, Wörthsee.

B-Klasse/Gruppe 3: TSV Geltendorf II, FC Landsberg, FV Walleshausen, FC Weil II, SF Windach, SV Kottgeisering, TSV Moorenweis II.

Gruppe 4: TSV Finning II, FC Hofstetten II, SF Breitbrunn II, TSV Erling/Andechs II, TSV Hechendorf II, TSV Perchting-Hadorf II, SC Wessling II.

Gruppe 5: SV Apfeldorf II, VfL Denklingen III, SV Erpfting II, SV Fuchstal II, SV Igling II, FC Seestall, SG Stoffen/Lengenfeld II, SV Unterdießen II.

Gruppe 7: MTV Dießen II, TSV Feldafing, TSV Hohenpeißenberg II, TSV Peißenberg II, TSV Tutzing, SVL Weilheim, SV Wielenbach II.

C-Klasse/Gruppe 2: SF Windach II, SG Ammersee II, SG Biburg/Emmering IV, SC FFB II, TSV Gilching/Argelsried III, SG Greifenberg/Kottgeisering II, SV Puch III.

Gruppe 3: SG Dettenschwang/Thaining II, SC Egling II, FC Penzing II, SV Reichling II, FC Scheuring II, DJK Schwabhausen II, FV Walleshausen II.

Gruppe 4: SV Kinsau II, TSV Rott II, TSV Burggen/Bernbeuren III, SC Böbing II, SV Herzogsägmühle, TSV Ingenried II, SG Lechsee II, TSV Steingaden II.