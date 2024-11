Seinen Fans noch etwas bieten wollte der VfL Denklingen im letzten Heimspiel der Fußball-Bezirksliga vor der Winterpause. Geboten war in der Partie gegen Deisenhofen II jede Menge, doch am Ende war es nicht im Sinn der Denklinger. Nach sechs Spielen in Folge ohne Niederlage ist ausgerechnet zu Hause die Serie gerissen. Mit 3:4 musste sich der Gastgeber geschlagen geben.

