Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga gibt es keinen Sieger

Keinen Sieger gab es in der Partie Jahn Landsberg gegen Geiselbullach in der Kreisliga-Meisterrunde.

Plus Fußball-Meisterrunde: Jahn Landsberg bleibt in der Kreisliga weiter ungeschlagen. Scheuring hat sich wieder gefangen.

Für die FT Jahn Landsberg stand das vielleicht vorentscheidende Spiel gegen Geiselbullach an. Doch wie im Hinspiel (0:0) gab es erneut ein Unentschieden, nämlich 1:1. Nach dem Ausgleich der Gäste hatten beide Teams noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Mit der letzten Aktion hatte Oliver Theinschnack, der diesmal wieder in der Ersten spielte, die große Chance, Jahn den Dreier zu sichern. Doch sein Kopfball prallte vom Innenpfosten in die Arme des Torhüters. „Danach war die Stimmung etwas geknickt“, so Jahn-Trainer Marcel Graf. Dennoch dürfe man sehr zufrieden sein: Jahn führt die Gruppe mit drei Punkten Vorsprung an.

Der MTV Dießen startet mit einem verdienten Sieg in die Rückrunde der Gruppe C. Dabei hätte der Sieg bei Bad Kohlgrub auch noch höher ausfallen können, direkt nach der Pause aber versäumten es die MTVler, den Vorsprung auszubauen. Insgesamt war Spielertrainer Philipp Ropers zufrieden und „nächste Woche versuchen wir, an dieser Leistung anzuknüpfen“.

