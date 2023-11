Fußball

vor 16 Min.

In der Bezirksliga wollen Landkreis-Teams ein Mal noch "alles raushauen“

Plus In der Fußball-Bezirksliga steht der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Denklingen erwartet ein packendes Derby – Jahn Landsberg muss nach Neuried.

Von Margit Messelhäuser

Am Samstag steht für den VfL Denklingen und Jahn Landsberg das letzte Spiel vor der Winterpause an. Beide kämpfen in der Fußball-Bezirksliga um den Klassenerhalt und beide wollen mit einem guten Gefühl in die Pause gehen.

VfL Denklingen Ein Derby haben die Denklinger noch vor der Brust, und das hat es in sich. Am Samstag, ab 14 Uhr, ist der SV Raisting zu Gast. „Da die unteren Klassen schon in der Pause sind, hoffen wir auf eine gute Kulisse“, sagt Denklingens Trainer Markus Ansorge. Und er will man auch etwas bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

