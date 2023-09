In der Fußball-Bezirksliga sind die Landkreis-Teams jetzt gleichauf

Plus In der Fußball-Bezirksliga kassiert Jahn Landsberg die erste Heimniederlage. Der VfL Denklingen feiert einen deutlichen Sieg.

Ganz wichtige drei Punkte hat der VfL Denklingen in der Fußball-Bezirksliga eingefahren. Gegen Pasing gab es am Ende sogar einen deutlichen Sieg. Jetzt hat es Bezirksliga-Aufsteiger Jahn Landsberg erwischt: Gegen Penzberg gab es die erste Heimniederlage – nicht unverdient, wie Trainer Armin Sanktjohanser sagte.

Jahn Landsberg „Wir müssen schauen, dass wir die Leichtigkeit wieder reinbringen“, war das Fazit von Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser nach dem 0:2 gegen Penzberg vor heimischer Kulisse. Die Gäste seien keine „Übermannschaft“ gewesen, profitierten aber von ihrer Erfahrenheit. „Wenn man in einem Heimspiel nur einen guten Torschuss hat, verdient man nicht zu gewinnen“, meinte der Jahn-Coach. Zwar hatten die Gäste nicht viel mehr Möglichkeiten, nutzten diese aber besser.