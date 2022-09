Fußball

In der Fußball-Kreisklasse 7 gibt es einen neuen Spitzenreiter

Der FC Weil (blaue Trikots) mischt nach dem Heimsieg gegen den TSV Schondorf in der Kreisklasse 7 wieder in der oberen Tabellenhälfte mit.

Plus In der Fußball-Kreisklasse 7 wird der bisherige Tabellenführer Schondorf abgelöst und hat nun Weil und Igling im Nacken. Dießen kassiert die erste Niederlage.

Nun hat es den MTV Dießen doch erwischt: Am sechsten Spieltag kassiert die Ropers-Elf die erste Niederlage, und die fällt mit 0:3 gegen Benediktbeuren auch noch deutlich aus. Ungewöhnlich war der Start: Schon in der ersten Minute ging der Gast in Führung, in der 4. Minute fiel das 2:0 und nur zwei Minuten später gab es Gelb für den MTV-Trainer. Ropers sagt dazu nichts, nur: „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat eine gute Leistung gezeigt, auch wenn es nach einer Niederlage immer etwas zu verbessern gibt.“ Zwar ist Dießen in der Tabelle abgerutscht – in der Gruppe 5 liegen alle Teams noch ganz eng beisammen.

