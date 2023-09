Fußball

In der Fußball-Kreisliga gehen die Landkreis-Teams leer aus

Plus Der MTV Dießen kann auch zu Hause die Niederlagenserie in der Fußball-Kreisliga nicht stoppen. Der FC Penzing kassiert eine richtige Packung.

Dem MTV Dießen hilft auch der Heimvorteil nicht: In der Fußball-Kreisliga kassierte der Aufsteiger in der Gruppe 2 die fünfte Niederlage in Folge: Dem TSV Altenstadt unterlag das Team von Spielertrainer Philipp Ropers mit 0:2. Mit aktuell drei Punkten steht Dießen auf dem letzten Tabellenplatz. "Es war eigentlich ein ausgeglichenes Spiel, aber der Gegner hat seine Chancen besser genutzt", so Ropers nach der Partie. Mit einem Sieg nächste Woche gegen Tabellenvorletzten SV Polling könnte das Team von Philipp Ropers den Abstand auf einen Punkt verkürzen. Und da spielt der MTV wieder zu Hause.

Nach der Trinkpause kommt der FC Weil zu spät in Fahrt

Nur zehn verschlafene Minuten waren es, die dem FC Weil die Punkte kosteten. Gegen Moorenweis unterlagen die Hausherren mit 0:3. Nach der Trinkpause in der zweiten Hälfte machte Moorenweis plötzlich mehr Druck - und Weil kam zu schläfrig zurück. Der erste Gegentreffer war ein sehenswerter Schuss in den Winkel. Weil verpasste die Chance zur direkten Antwort durch einen Freistoß und Moorenweis machte mit zwei weiteren Treffern den Deckel drauf.

