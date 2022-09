In der Fußball-Kreisliga gibt es ein Derby am Ammersee

Sowohl Penzing als auch Utting sind in der Fußball-Kreisliga noch ungeschlagen. Diesmal treffen beide Teams aufeinander.

Drei Landkreis-Mannschaften sind in der Fußball-Kreisliga Zugspitze diesmal im Einsatz. Und am Ammersee treffen die beiden Teams aufeinander, die noch ohne Niederlage sind. Unterdießen setzt diesmal aus und Jahn Landsberg hat am Samstag ein Heimspiel.

Auch wenn der fünfte Spieltag ansteht: Der FC Penzing war bislang erst einmal im Einsatz – und dieses Spiel hat der FCP unter seinem neuen Trainer Josef Scheib-legger gewonnen. Mit den drei Zählern liegen die Penzinger auf Rang vier in der Tabelle. Immerhin schon drei Spiele hat Coach Peter Bootz mit seinem TSV Utting absolviert – und neben Penzing ist das Ammerseeteam in der Siebenerliga die einzige Mannschaft ohne Niederlage (Platz zwei). Die Partie beginnt am Sonntag, um 15 Uhr, in Utting.

Jahn Landsberg ist schon am Samstag dran

Bereits am Samstag ist Jahn Landsberg im Einsatz. Der Tabellendritte (vier Punkte) hat Schlusslicht Altenstadt zu Gast, das noch auf den ersten Zähler wartet. In der Vergangenheit taten sich die Jahnler meist schwer gegen Altenstadt, so kassierte man in der Vorsaison zwei Niederlagen, doch das soll nicht der Gradmesser sein. Bislang läuft es bei Jahn auf jeden Fall besser als beim Gast. Die Partie wird um 15 Uhr am Samstag angepfiffen.

Lesen Sie dazu auch