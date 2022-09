Fußball

vor 47 Min.

In der Fußball-Kreisliga stehen zwei Landkreisderbys an

Plus Zum zweiten Mal, seit Beginn der neuen Fußballsaison, sind alle Teams aus dem Kreis Landsberg im Einsatz. Penzing geht ungeschlagen ins Derby.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Am sechsten Spieltag in der Kreisliga Zugspitze sind zum zweiten Mal alle vier Landkreisteams im Einsatz und dabei nehmen sich die Mannschaften gegenseitig die Punkte weg. Mit Penzing - Jahn Landsberg und Unterdießen - Utting stehen zwei packende Partien auf dem Plan. Beide Spiele finden am Sonntag, ab 15 Uhr statt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

