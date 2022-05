Fußball

vor 34 Min.

In der Fußball-Kreisliga steigt das Landkreisderby am Ammersee

Die Ft Jahn Landsberg (weiße Trikots) ist am Sonntag beim TSV Utting zu Gast.

Plus In der Fußball-Kreisliga Zugspitze steht ein Landkreisderby an. Für Utting und Jahn Landsberg geht es dabei um viel.

Von Margit Messelhäuser

In der Kreisliga Zugspitze gibt es mit nur drei Landkreis-Mannschaften naturgemäß wenige Derbys, eines davon findet am Sonntag statt und unterschiedlicher könnte die Ausgangslage für Utting und Jahn Landsberg kaum sein. Der FC Penzing gastiert beim Vorletzten SC Maisach.

