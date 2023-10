Fußball

vor 32 Min.

In der Fußball-Kreisliga wird der Schiedsrichter zum Ersthelfer

Plus Beim Spiel zwischen dem TSV Landsberg II und Oberweikertshofen verletzt sich der Landsberger Keeper. Dießen kommt in der Fußball-Kreisliga nicht auf die Beine.

Artikel anhören Shape

Der MTV Dießen kommt in der Fußball-Kreisliga Gruppe 2 einfach nicht auf die Beine. In Ohlstadt setzte es für die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Ropers die siebte Niederlage in Folge. „Anfangs lief es noch nach Plan“, sagte Ropers nach der Partie. Ohlstadt habe zwar mehr Ballbesitz gehabt, dennoch habe man wenig zugelassen. Dann allerdings fielen die Treffer, die typisch sind für ein Duell zwischen einem Kellerkind und einem Topteam: Zwei Tore erzielte Ohlstadt durch Ecken, zwei durch direkte Freistöße. „Solche Tore schießt man nur, wenn man oben ist, und kassiert sie nur, wenn man unten steht.“ Ropers ist dennoch zuversichtlich, dass man sich aus der Krise befreien kann.

Einen verdienten, wenn auch etwas glücklichen Sieg feiert der TSV Landsberg II gegen Oberweikertshofen. Schon unter der Woche hatte Baumert Personalmangel und der hätte sich beinahe noch verschärft. Keeper Frank Schmitt kugelte sich nämlich bei einer Aktion den Finger aus. „Aber der Schiedsrichter hat ihn wieder eingerichtet“, so Landsbergs Trainer Sebastian Baumert – und Schmitt konnte weitermachen. Von Vorteil war, dass Kauferings Trainer Sebastian Bonfert gleich nach dem Sieg mit dem Landesliga-Team noch zum TSV Landsberg kam – er wurde nach der Pause eingewechselt und durfte sich an einem Nachmittag über sechs Punkte freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen