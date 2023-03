In der Meisterrunde im Fußballkreis Zugspitze ist Feuer drin

Plus In der Kreisliga, den Kreisklassen und A-Klassen zeigen die Teams, dass ihnen der Klassenerhalt nicht genügt. Dießen feiert zum Auftakt ein Schützenfest.

Durchaus zufrieden war Jahn Landsbergs Trainer Marcel Graf mit dem torlosen Unentschieden in Geiselbullach. „Man merkte, dass die beiden Teams mit den meisten Bonuspunkten aufeinandertrafen“, so Graf. Die Partie begann hitzig, beide Mannschaften wollten ein Zeichen setzen. In der ersten Halbzeit setzte Jahn mehr Akzente – nach der Pause dann die Gastgeber. „Insgesamt haben wir uns toll an die Vorgaben gehalten, haben sehr diszipliniert gespielt und engagiert“, lautete das positive Fazit des Jahn-Trainers.

„Wir haben schon schlechter gegen Peiting gespielt“, meinte Issings Vorsitzender Günther Fent nach dem 3:3 gegen die Reserve des Gastgebers. Zwischendurch sei die Partie durchaus mal ruppig gewesen, „man merkte, dass beide Mannschaften die Partie ernst nehmen“, insgesamt sei es aber kein unfaires Spiel gewesen. Trotz des späten Ausgleichs sei man mit dem Auswärtspunkt auf jeden Fall zufrieden.

Schuss aus 30 Metern aufs leere Tor geht knapp vorbei

Die erste Halbzeit zwischen Weil und Hofstetten war ausgeglichen mit etwas mehr Spielanteilen für Hofstetten. Die beste Chance für Weil entstand nach einem groben Schnitzer des Hofstettener Keepers, doch der Schuss aus 30 Metern aufs leere Tor ging knapp daneben. Dann jedoch gingen die Gäste nach einem Freistoß per Kopfball in Führung und legten kurz vor der Halbzeit mit einem Konter nach. Weil eröffnete die zweite Halbzeit mit dem schnellen Anschlusstreffer und übernahm anschließend das Zepter. Der nächste kapitale Fehler des Gästekeepers brachte den Ausgleich, als dieser seinen Mitspieler anschoss und von dort der Ball ins Tor ging. Ein weiterer schöner Steckpass leitete kurz darauf den umjubelten Doppelschlag zum 3:2 Sieg ein.

Dießen kam gut in die Partie gegen Bad Kohlgrub und erarbeitete sich verdient eine frühe Führung. Jedoch ließen die Hausherren im Anschluss nach und die Gäste konnten ausgleichen. Dießen zeigte eine gute Reaktion und ging mit dem wichtigen Treffer zum 2:1 in die Kabinen. Nach dem Wechsel machte der MTV weiter das Spiel und gewann am Ende auch in der Höhe verdient.

Fuchstal zeigt sich stark in der Defensive

Der SV Fuchstal empfing die Reserve des TSV Landsberg. Landsberg war zu Beginn spielerisch überlegen und kam gegen tief stehende Füchse aus abseitsverdächtiger Position in Führung. Im Anschluss war die Partie umkämpft. Fuchstal kam hellwach aus der Kabine und erzielte den verdienten Ausgleich. Anschließend versuchte Landsberg zwar in Führung zu gehen, doch gegen die stark verteidigende Defensive fand man keine Lösung.

Im ersten Spiel nach der Winterpause empfing Schwabhausen Scheuring. Die Gastgeber waren zu Beginn die spielbestimmende Mannschaft, verpassten es jedoch, die Führung zu erzielen. Aus dem Nichts stand es dann auf einmal 1:0 für Scheuring. Zwar egalisierten die Gastgeber postwendend, doch so schnell der Ausgleich fiel, so schnell ging Scheuring wieder in Führung. Die Gäste nutzten zahlreiche kleine Fehler und führten zur Pause 4:1. Nach dem Wechsel kam Schwabhausen per Strafstoß zum Anschluss, doch am Ende gewann Scheuring mit 4:2.

In der Partie Finning gegen Breitbrunn merkte man früh, dass beide Teams aufsteigen wollen. Der 1:0-Führung der Gäste folgte schnell der Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel dominierte Finning, verpasste es jedoch, Zählbares zu erzielen und so war es ein Fehler, der die Gäste auf die Siegerspur brachte. Mit dem Schlusspfiff erhöhte Breitbrunn auf 3:1.

Jahn Landsberg nutzt seine Überlegenheit nicht zu Toren

In der Partie zwischen Stoffen/Lengenfeld und Jahn Landsberg waren die Gäste zu Beginn feldüberlegen. Nach einer Ecke jedoch gelang den Hausherren die Führung. Anschließend hatte Stoffen Glück, nicht den Ausgleich zu kassieren, und so ging man mit der knappen Führung in die Kabine. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichen und nach einem Konter baute die SG die Führung aus. Zwar gelang Landsberg kurz vor dem Ende noch der Anschluss, doch eine gute kämpferische Leistung des Gastgebers verhinderte Weiteres.

Nichts zu lachen hatte Geltendorf zu Gast in Adelshofen. Gleich drei Spieler der Gäste mussten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Fußballerisch war in dieser Partie wenig geboten, beide Teams hatten kaum Möglichkeiten und am Ende führte ein Fehler zur glücklichen Führung der Gastgeber und dem damit verbundenen Endstand. (grma/roph/güfe/bahr/hos/mig/last/pant/kapa)

Geiselbullach - Jahn LL 0:0.

MTV Dießen - Bad Kohlgrub 6:1; 1:0 Wagner (8.), 1:1 Bauer (31.), 2:1 Herterich (45.), 3:1 Herterich (47.), 4:1 Ropers (56.), 5:1 Kropp (62.), 6:1 Neiser (83.).

Peiting - Issing 3:3; 1:0 Kuhn (8.), 1:1 J. Erdt 32.), 2:1 Bauer (65./ET), 2:2 J. Erdt (75.), 2:3 Grabmeier (78.), 3:3 Pakleppa (90.).

Weil - Hofstetten 3:2; 0:1 Scherdi (29.), 0:2 Herdlitschka (47.), 1:2 Greinwald (59.), 2:2 Wenisch (76./ET), 3:2 Bolz (77.).

Fuchstal - TSV LL II 1:1; 0:1 Knöferl (21.), 1:1 Deininger (47.).

Adelsh. - Geltendorf 1:0; 1:0 Multerer (52.).

Schwabhausen - Scheuring 2:4; 0:1 Schamberger (15.), 1:1 Schwarz (18.), 1:2 Schamberger (21.), 1:3 Greger (25./ET), 1:4 Bechmann (36.), 2:4 Kurtulus (49.).

Finning - Breitbrunn 1:3; 0:1 Eisele (6.), 1:1 Steber (10.), 1:2 Berk (78.), 1:3 Sailer (90.).

Stoffen/L. - Jahn LL II 2:1; 1:0 Kadach (12.), 2:0 Kadach (74.), 2:1 Stefani (84.).