In Kaufering fallen die Tore erst kurz vor Schluss

Plus In der Fußball-Landesliga gibt es für den VfL Kaufering den nächsten Punkt. Gegen Karlsfeld zeigt das Team eine tolle Moral und macht den Rückstand noch wett.

Der VfL Kaufering beendet die englische Woche zum Auftakt in die Fußball-Landesliga mit einer ausgeglichenen Bilanz. Nach dem Heimsieg und der Auswärtsniederlage gab es für Trainer Christian Feicht und sein Team zu Hause gegen Karlsfeld ein Unentschieden. Eigentlich zu wenig, trauert Feicht einem durchaus möglichen Sieg nach.

Vor allem in der ersten Halbzeit sei seine Mannschaft besser gewesen und „wir hätten eigentlich in Führung gehen müssen“. Doch unter anderem Thomas Hasche und Manuel Detmar konnten die Chancen nicht nutzen. „Wir haben richtig gut gespielt und nur sehr wenig zugelassen“, war Feicht mit den 45 Minuten sehr zufrieden.