In Unterzahl ist für den VfL Kaufering in der Landesliga nichts zu holen

Einen ganz bitteren Nachmittag erlebte der VfL Kaufering in der Fußball-Landesliga: Gegen Pfaffenhofen waren die Gastgeber mindestens gleichwertig - solange sie jedenfalls mit elf Mann auf dem Feld standen. Doch schon in der ersten Halbzeit gab es für Kaufering den ersten Platzverweis - in der zweiten folgte ein weiterer. So durfte Pfaffenhofen am Ende mit dem 2:0-Sieg auch die drei Punkte mitnehmen.

Nach dem nicht eingeplanten Sieg in Kempten bedeutet dies für Kauferings Trainer Franco Simon und sein Team wieder einen Rückschlag, der extrem bitter ist, da „wir eigentlich die bessere Mannschaft waren“, so Simon. Besonders ärgerlich sind für Simon die Platzverweise. Die beiden Sünder Niklas Neuhaus und Manuel Detmar hatten ihre ersten Gelben Karten nämlich wegen Meckerns erhalten. „Das darf einfach nicht passieren, da müssen wir uns besser im Griff haben“, fordert der Coach. Gelb wegen eines taktischen Fouls akzeptiere er, aber nicht wegen Meckerns.

Strittige Szenen im Strafraum von Pfaffenhofen

Allerdings, nimmt er die Spieler auch in Schutz, schließlich seien einige streitbare Aktionen im Pfaffenhofener Strafraum passiert. „Wir hatten fast im Minutentakt gute Abschlüsse, da gab es auch ein Handspiel von Pfaffenhofen, das nicht geahndet wurde“, sagt der Trainer. Doch die Kauferinger versäumten es, diese guten Möglichkeiten zu einer Führung zu verwerten. So gab es beim Stand von 0:0 in der 42. Minute die erste Gelb-Rote Karte für Neuhaus. „Er hat den Ball an der Seitenlinie angenommen und nach innen geflankt“, schildert Simon die Situation. Da der Linienrichter aber den Ball im Aus gesehen hatte, wertete der Schiri die Aktion als „Ball wegschlagen“.

Icon Galerie 30 Bilder Fußball Landesliga: Die Bilder vom Spiel des VfL Kaufering gegen den FSV Pfaffenhofen.

Trotz Unterzahl startete Kaufering gut in die zweite Halbzeit, doch „irgendwann machen sich die zusätzlichen Meter bemerkbar, wenn man ein Mann weniger ist“. Und so fiel in der 67. Minute das 1:0 für Pfaffenhofen. Kaufering tat sich nun immer schwerer, allerdings hatten auch die Gäste wenige gute Aktionen. Nach einem Foul in der 82. Minute gab es dann noch Gelb-Rot für Manuel Detmar und in der 90. Minute machte Pfaffenhofen den Sack zu. „Das ist natürlich extrem enttäuschend, denn ohne die Platzverweise hätten wir mindestens einen Punkt geholt“, ist sich Simon sicher. „Aber es hilft nichts, wir müssen das abhaken und nach vorne sehen.“ Am kommenden Samstag sind die Kauferinger in Wertingen zu Gast, einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.