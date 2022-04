Issing punktet beim Tabellenführer der Fußball-Kreisklasse 4

Plus Der SV Unterdießen kommt nicht über ein Remis hinaus. Der SV Igling kassiert Niederlage Nummer 14 in dieser Saison und droht direkt aus der Fußball-Kreisklasse Zugspitze abzusteigen.

Jetzt muss der SV Igling aufpassen, nicht auch noch auf den direkten Abstiegsplatz zu rutschen. Gegen Fuchstal gab es für die Iglinger eine Niederlage, deren Ursache Iglings Trainer aber nicht nur bei seiner Mannschaft sieht. Der SV Unterdießen sorgt dafür, dass die Spannung um die Meisterschaft wohl bis zum letzten Spieltag erhalten bleibt – gegen Issing leistete sich der SVU jedenfalls ein Remis.