vor 47 Min.

Issing stellt Kreisklassen-Spitzenreiter Fuchstal ein Bein

Plus In den Fußball-Kreisklassen Zugspitze bleibt es spannend, wer in die Meisterrunde einziehen wird. Ein Landkreis-Team hat das Ticket so gut wie sicher.

Der FC Issing hat dem Tabellenführer der Kreisklasse 8 ein Bein gestellt: Mit 2:1 setzte sich der Gastgeber gegen den SV Fuchstal durch. Es war ein sehr intensives und hart umkämpftes Spiel. In der ersten Hälfte fielen die beiden Tore nach Standardsituationen, in der zweiten schloss Issing einen schönen Spielzug erfolgreich ab. Damit ist der FCI dem großen Ziel, dem Erreichen der Meisterrunde einen großen Schritt näher gekommen.

