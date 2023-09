Jahn-Coach Vuletic: Ich bringe anderen gerne etwas bei

Plus Predrag Vuletic ist schon seit Längerem Trainer von Jahn Landsberg II. Er spricht über die Zusammenarbeit mit der Ersten und verrät, warum er kein Profi-Team trainieren will.

Auch ein Fußball-Trainer muss mal Urlaub machen. Bis zum Spiel seiner Mannschaft gegen den VfL Denklingen II am Samstag ist Predrag Vuletic, Coach bei Jahn Landsberg II, aber wieder da. Schließlich erwartet er „ein Spiel auf Augenhöhe“ und spannend dürfte es werden. Von beiden Vereinen spielt die Erste inzwischen in der Bezirksliga. Für Vuletic kein Problem – im Gegenteil.

Auf die zweite Mannschaft von Jahn Landsberg wartet ein hartes Programm: Da zu Saisonbeginn mehrere Spiele verlegt wurden, stehen jetzt einige englische Wochen bevor. „Ich mag das, wenn wir auch unter der Woche spielen und die Jungs freuen sich auch darauf“, so der Landsberger Trainer. Klagen, über die hohe Belastung, gibt es bei ihm nicht. Er war froh, dass die Gegner den Verlegungen zugestimmt hatten: „Ansonsten wäre es wegen Urlauber und Verletzten eng geworden.“