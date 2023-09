Fußball

16:51 Uhr

Jahn gelingt Siegtreffer in der 90. Minute - Denklingen erlebt Debakel

Plus In der Fußball-Bezirksliga gelingt Jahn Landsberg wieder ein Sieg. Denklingen geht in Neuhadern unter und der Trainer fordert eine Aussprache.

Von Margit Messelhäuser

Der FT Jahn Landsberg gelingt in Brunnthal der zweite Auswärtssieg in der Fußball-Bezirksliga. Der VfL Denklingen dagegen erlebt in Neuhadern ein Debakel.

Jahn Landsberg Der Abwärtstrend ist erst mal gebremst: Die FT Jahn Landsberg feiert gegen TSV Brunnthal einen ganz wichtigen 3:2-Sieg. In jedem Spiel mindestens 100 Prozent geben – das hatte Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser von seinen Spielern gefordert und es klappte. „Das war ein ganz wichtiger Sieg für den Kopf und ich muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen, wie sie zurückgekommen ist“, freute sich der Coach.

