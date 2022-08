Fußball

vor 36 Min.

Jahn Landsberg fährt in der Fußball-Kreisliga wichtige Punkte ein

Plus In der Kreisliga Zugspitze sind am Wochenende noch zwei Fußball-Teams aus dem Landkreis Landsberg am Start. Penzing pausiert bereits wieder.

Von Margit Messelhäuser

Kaum in die Saison gestartet, legt der FC Penzing in der Kreisliga Zugspitze schon wieder eine Pause ein. Dafür sind am Wochenende aus Landkreissicht Utting und Unterdießen im Einsatz – Jahn Landsberg hatte bereits am Donnerstagabend den TSV Peiting zu Gast.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen