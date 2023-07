Fußball

19:11 Uhr

Jahn Landsberg feiert Jubiläum mit einem Fußballfest

Plus Vor 100 Jahren wird die FT Jahn Landsberg gegründet. Drei besondere Fußballspiele locken viele Zuschauer ins VR-Bank-Stadion. Aber es gibt auch kritische Stimmen.

Von Margit Messelhäuser

Mit großem Programm feiert die FT Jahn Landsberg ihr 100-jähriges Bestehen. Am zweiten Wochenende locken drei außergewöhnliche Fußballspiele – trotz der Hitze – viele Zuschauerinnen und Zuschauer ins VR-Bank-Stadion. Dennoch gibt es vonseiten des Vorsitzenden auch kritische Töne.

So gut die Fußballspiele am Nachmittag besucht waren – gerade am Vormittag hätte sich der Vorsitzende Manfred Niederhuber doch etwas mehr Festgäste erwartet. „Es war ein sehr schöner ökumenischer Gottesdienst und die Landsberger Stadtkapelle hat hervorragend gespielt“, berichtet er – nur seien leider nicht so viele Jahn-Mitglieder gekommen, wie er es sich gewünscht hätte. Das war aber der einzige Wermutstropfen. Am Nachmittag machten es sich viele auf Decken am Spielfeldrand gemütlich und bekamen auch einiges geboten.

