Jahn Landsberg greift nach Tätlichkeit ihres Fußballers hart durch

Es läuft bereits die Nachspielzeit beim Spiel der Fußball-Kreisklasse zwischen dem TSV Finning und Jahn Landsberg II, dann kommt es zum Eklat: Nach dem Treffer der Heimelf zum 3:2 kommt es zum Tumult, ein Spieler von Jahn kann sich nicht mehr beruhigen, sieht in der 94. Minute Rot und schlägt Schiedsrichter Ulrich Herb. Das Spiel wird sofort abgebrochen und geht vors Sportgericht - dessen Entscheidung steht noch aus, die des Vereins wird aber gleich am folgenden Tag vollzogen. So geht es dem Schiedsrichter nach dem Vorfall.

